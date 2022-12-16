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В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками

16 декабря 2022 08:32
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Новости России. 8 человек погибли, 23 пострадали в ДТП в Хабаровском крае. Там автобус, который перевозил вахтовиков, вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками-1

На месте происшествия работают спасатели, пожарные, сотрудники полиции, медики. Раненых вывозили с места происшествия вертолетами. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне находились 30 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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# Авария # Новости России # Фотофакт

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