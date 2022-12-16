Более 50 человек пропали без вести в результате схода оползня в Малайзии

Новости Малайзии. 9 человек погибли, более 50 пропали без вести в результате схода оползня в Малайзии. Он накрыл кемпинг, в котором было множество туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто из них не успел убежать, так как ЧП произошло ночью, когда все спали. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали более 80 пострадавших. Сейчас идет разбор завала и поиск выживших.