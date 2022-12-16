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Более 50 человек пропали без вести в результате схода оползня в Малайзии

16 декабря 2022 08:51
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Новости Малайзии. 9 человек погибли, более 50 пропали без вести в результате схода оползня в Малайзии. Он накрыл кемпинг, в котором было множество туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 человек пропали без вести в результате схода оползня в Малайзии-1

Никто из них не успел убежать, так как ЧП произошло ночью, когда все спали. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали более 80 пострадавших. Сейчас идет разбор завала и поиск выживших.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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