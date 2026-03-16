События, которые могут серьезно изменить ситуацию в Карибском регионе. Оружейные заводы США и Израиля работают в две смены, но победа над Ираном, о которой еженедельно трубит Трамп, очевидно, забуксовала в песках Ближнего Востока. Штаты несут потери среди солдат, требуют помощи от Европы, а цены на нефть берут новые высоты. Вашингтон не может обещать избирателям скорого завершения конфликта, а значит, и дешевого бензина, чтобы создать позитивный фон в этих обстоятельствах и спасти свою репутацию, Трампу срочно нужен дешевый и громкий «успех». По глубокому убеждению администрации Белого дома, таковой обеспечить может лишь одно – маленькая победоносная война на Кубе. Об этом сегодня пишут зарубежные СМИ. Страна, ослабленная санкциями США, очевидно, не сможет дать такой сильный ответ, как Иран. Свет на Острове Свободы отключают на 15-20 часов в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заводы простаивают. Продукты в магазинах исчезают или продаются по ценам, недоступным для обычного кубинца.

Анхели Авилес, житель Гаваны:

Встаешь утром, электричества нет, идешь на работу, в школу, возвращаешься – и электричества нет. Мы не знаем, что происходит в мире, потому что даже телевизор не работает. Но самый страшный удар пришелся по медицине. Десятки тысяч человек, включая детей, ожидают операций, которые не могут быть проведены из-за отсутствия медикаментов и электричества в больницах. Общество дошло до крайней точки кипения. Так, накануне протестующие разгромили и подожгли офис Компартии. Ранее на манифестации выходили студенты.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

Ситуация в стране особенно ухудшилась за последние две недели. На Кубу же три месяца не поступает топливо. Поэтому мы производим электроэнергию в дневное время с помощью отечественной нефти. Правительство, рабочие прилагают все усилия, чтобы преодолеть невозможное. Вина лежит на энергетической блокаде, наложенной на нас. На фоне кризиса, Куба все же пошла на контакт с Вашингтоном в надежде найти дипломатичные решения проблемы. Однако диалог с США – тема, полная трагических закономерностей. Сначала переговоры, а потом они прерываются бомбежками и ликвидацией лидера, как это случилось в Иране и Венесуэле. Трамп уже заявил, что рассматривает два варианта в отношении Кубы: «дружественное» или «недружественное» ее поглощение.