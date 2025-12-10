В Латвии участилось число магазинных краж

В Латвии на фоне сокращения доходов граждан участились магазинные кражи. Количество таких случаев в стране за год увеличилось на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, если за весь 2024 год было зафиксировано около 19 тысяч краж, то за 11 месяцев 2025-го – уже свыше 20,5 тысяч. Причем воруют все – от продуктов питания до косметики. Чаще всего целью злоумышленников являются товары, которые легко можно спрятать под одеждой или в сумке. Преступники выходят на охоту в вечерний час пик. И полиции редко удается задержать таких воров.

В торговых точках вынуждены крепить на товары защитные клипсы. Однако добавилась еще одна проблема – покупатели все чаще обманывают магазины на кассах самообслуживания. Жители намеренно вводят более дешевые продукты.