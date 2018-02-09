Сенат США утвердил бюджет: на оборону дополнительно будет выделено 162 млрд долларов

Новости США. Сенат США утвердил бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшей палате конгресса пришлось работать ночью, чтобы правительство не приостанавливало работу.

Согласно документу, на оборону дополнительно будет выделено 162 миллиарда долларов. Предусмотрены средства на социальную сферу и восстановление пострадавших от природных бедствий штатов.

Законопроект не окончательный по суммам расходов. Точные объемы финансирования конгрессмены должны определить к концу марта.