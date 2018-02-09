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Сенат США утвердил бюджет: на оборону дополнительно будет выделено 162 млрд долларов

09 февраля 2018 14:32
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Новости США. Сенат США утвердил бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшей палате конгресса пришлось работать ночью, чтобы правительство не приостанавливало работу.

Сенат США утвердил бюджет: на оборону дополнительно будет выделено 162 млрд долларов-1

Согласно документу, на оборону дополнительно будет выделено 162 миллиарда долларов. Предусмотрены средства на социальную сферу и восстановление пострадавших от природных бедствий штатов.

Законопроект не окончательный по суммам расходов. Точные объемы финансирования конгрессмены должны определить к концу марта.

# Фотофакт # Международная политика

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