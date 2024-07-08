Прямой эфир

Левый «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции

08 июля 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Новый народный фронт», представляющий коалицию левых партий, победил на выборах в Национальное собрание Франции, заняв 182 места. Об этом пишет РИА Новости.

На втором месте оказалась коалиция президента Макрона «Вместе», которая получила 168 мест, а на третьем – «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее 143 места. Однако окончательные итоги показали, что «Новый народный фронт» завоевал 174 места, а коалиция Макрона – 156. 

В первом туре «Национальное объединение» и его союзники набрали 33,15 % голосов, блок «Левые» — 27,99 %, а коалиция Макрона — 20,04 %. Макронисты и левые сняли своих кандидатов, чтобы не допустить прихода к власти правых.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
08 июля 2024 07:56

Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

ФСБ РФ предотвратила угон украинскими спецслужбами бомбардировщика Ту-22М3
08 июля 2024 07:50

ФСБ РФ предотвратила угон украинскими спецслужбами бомбардировщика Ту-22М3

Виктор Орбан встретился с Си Цзиньпином после визитов в Киев и Москву
08 июля 2024 07:43

Виктор Орбан встретился с Си Цзиньпином после визитов в Киев и Москву