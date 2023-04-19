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Лавров: США могут обмануть в любой момент

19 апреля 2023 07:49
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Руководитель российского МИД Сергей Лавров предупредил о нечестности Штатов и заявил, что Америка может обмануть в любой момент.

Лавров: США могут обмануть в любой момент-1

Фото: kremlin.ru

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, США намного чаще обманывают, чем соблюдают свои обязательства и обещания, пишет РИА Новости. Прокомментировал Лавров информацию о снятии санкций с Венесуэлы. С конца 2023 года Штаты начали ослаблять санкционное давление на страну, дав разрешение американской компании добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией. Глава МИД РФ обратил внимание, что в итоге американская сторона пригрозила еще большим давлением на Венесуэлу, если Каракас не будет участвовать в переговорах с оппозицией.

# Международная политика # Сергей Лавров

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