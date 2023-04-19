Лавров: США могут обмануть в любой момент

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, США намного чаще обманывают, чем соблюдают свои обязательства и обещания, пишет РИА Новости. Прокомментировал Лавров информацию о снятии санкций с Венесуэлы. С конца 2023 года Штаты начали ослаблять санкционное давление на страну, дав разрешение американской компании добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией. Глава МИД РФ обратил внимание, что в итоге американская сторона пригрозила еще большим давлением на Венесуэлу, если Каракас не будет участвовать в переговорах с оппозицией.