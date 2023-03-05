Напряжение на продовольственных рынках мира растёт. В каких странах может начаться дефицит?

Кроме реальных боевых действий, в мире сегодня идут и настоящие продуктовые войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Киев призвал ООН и Турцию к переговорам о продлении зерновой сделки. Она истекает 18 марта.

Соглашение заключили в июле 2022-го. Оно позволило Украине начать экспорт зерна из трех портов. Это позволило Киеву продавать около трех миллионов тонн продукции в месяц. В Украине говорят, что могут увеличить эту цифру до 8 миллионов тонн.

На этом фоне местные фермеры погрузились практически в отчаяние. Из-за зерновой сделки из страны вывезли в том числе посевные запасы. Плюс отсутствует топливо, значительно повысились цены на удобрения. Так что посевная кампания в Украине под вопросом.

Из этого растет только одно – напряжение на продовольственных рынках. Украина и Россия – крупнейшие экспортеры зерновых. Их совокупная доля в мировом экспорте пшеницы – 27 %, ячменя – 23 %, кукурузы – 15 %. Большая часть этого продовольствия шла в Африку и на Ближний Восток. Так что сейчас они примут основной удар на себя.

Но и страны золотого миллиарда нынче пожинают плоды своей политики. В Британии остро чувствуется весенний авитаминоз. Но причина не в погодных условиях, а в экономических. К дефициту овощей и фруктов привели санкции и подорожание энергоресурсов.

Теперь в британских магазинах сложно найти помидоры, огурцы, перец. В качестве альтернативы местные чиновники предложили британцам перейти на репу. Дефицит уже вынудил торговые сети ввести ограничения на количество товаров, отпускаемых в одни руки. По словам чиновников, нехватка продовольствия усилится и может продлиться еще месяц.

Помнится, и нас пугали дефицитом, но не случилось. Да и несмотря на санкции, экспорт белорусских продуктов, даже в Европу, только растет.

На неделе в Минсельхозпроде заявили, что Беларусь в 2022 году не уменьшила поставки молочной продукции ни в Россию, ни в страны Западной Европы.