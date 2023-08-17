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Латвия созывает Совбез из-за размещения в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер»

17 августа 2023 13:38
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Новости Латвии. Наши западные соседи все больше повышают градус напряженности в регионе, искусственно нагнетая ситуацию вокруг Минска. Польша и Прибалтийские страны придумывают новые мнимые угрозы, которые якобы исходят из Беларуси. И делают это с такой регулярностью, что само собой напрашивается вывод о спланированной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия созывает Совбез из-за размещения в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер»-1

На этот раз президент Латвии созывает заседание Совбеза из-за размещения на территории нашей республики бойцов ЧВК «Вагнер». Эта тема станет ключевой. Обсудят в Риге и ситуацию на восточной границе. Как считают эксперты, в скором времени от прибалтов стоит ждать очередной переброски войск. При этом ранее правительство страны уже заявило, что Латвия на полгода усиливает режим пограничного контроля на границе с Беларусью. Для этого проводится дополнительная мобилизация пограничников и отзываются сотрудники из отпусков.

# Международная политика # Эдгарс Ринкевичс # Фотофакт

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