Латвия созывает Совбез из-за размещения в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер»

Новости Латвии. Наши западные соседи все больше повышают градус напряженности в регионе, искусственно нагнетая ситуацию вокруг Минска. Польша и Прибалтийские страны придумывают новые мнимые угрозы, которые якобы исходят из Беларуси. И делают это с такой регулярностью, что само собой напрашивается вывод о спланированной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз президент Латвии созывает заседание Совбеза из-за размещения на территории нашей республики бойцов ЧВК «Вагнер». Эта тема станет ключевой. Обсудят в Риге и ситуацию на восточной границе. Как считают эксперты, в скором времени от прибалтов стоит ждать очередной переброски войск. При этом ранее правительство страны уже заявило, что Латвия на полгода усиливает режим пограничного контроля на границе с Беларусью. Для этого проводится дополнительная мобилизация пограничников и отзываются сотрудники из отпусков.