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Латвия решила перекопать 40 дорог на границе с Россией

20 июня 2024 07:16
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Латвия начала раскапывать дороги на границе с Россией. Из запланированных к уничтожению 40 трасс одну уже разрушили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия решила перекопать 40 дорог на границе с Россией-1

В Национальных вооруженных силах отметили, что остальные дороги еще могут понадобиться, поэтому их пока трогать не будут. Кроме этого, план так называемой прибалтийской линии обороны предусматривает постройку бункеров и минирование лесополосы. Налогоплательщикам эта кампания обойдется в сотни тысяч евро.

# Дороги

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