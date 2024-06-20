Латвия решила перекопать 40 дорог на границе с Россией

Латвия начала раскапывать дороги на границе с Россией. Из запланированных к уничтожению 40 трасс одну уже разрушили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальных вооруженных силах отметили, что остальные дороги еще могут понадобиться, поэтому их пока трогать не будут. Кроме этого, план так называемой прибалтийской линии обороны предусматривает постройку бункеров и минирование лесополосы. Налогоплательщикам эта кампания обойдется в сотни тысяч евро.