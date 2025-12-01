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Латвия на полгода продлит усиленный контроль на границе с Беларусью

01 декабря 2025 10:40
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Латвия сделала очередной недружественный жест в отношении нашей страны. Власти решили еще на полгода продлить усиленный режим на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия на полгода продлит усиленный контроль на границе с Беларусью-2

Решение правительства будет действовать до 30 июня 2026-го. Такой шаг латвийские власти объяснили якобы сохраняющейся угрозой. При этом доказательств не привели. Однако отмечено, что в нынешних условиях особое значение имеет строительство военных укреплений на рубежах. В то же время, Литва и Польша признали, что на границах с Беларусью нет опасности. В связи с этим страны возобновили работу ранее закрытых КПП. 

# Латвия # Беларусь-Латвия # Государственная граница Беларуси # Граница

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