Ермак устроил Зеленскому истерику на полчаса в ответ на просьбу об отставке

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не захотел спокойно принять просьбу об отставке и устроил эмоциональный скандал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил... (Зеленскому – прим. ред.) форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», – сообщает украинское издание.

По информации источников, идею его отставки поддержали председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и заместитель Ермака Олег Татаров.

Команда Зеленского провела закрытый чат, где обсуждала его отстранение. В итоге Ермак написал заявление, а Зеленский подписал указ о его увольнении. Незадолго до этого НАБУ и САП провели обыски в его доме в рамках дела о коррупции в энергетическом секторе, но никаких обвинений предъявлено не было.

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