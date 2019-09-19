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Курение электронных сигарет привело к развитию тяжёлых заболеваний

19 сентября 2019 09:05
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Новости Канады. В Канаде зафиксирован первый случай тяжелого заболевания, вызванный электронными сигаретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одну из больниц поступил подросток, ежедневно куривший вейп. У молодого человека наблюдаются серьезные проблемы с легкими.

Ранее эпидемия легочных респираторных заболеваний среди курильщиков электронных сигарет возникла в США. За последние два месяца в стране было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Семь человек погибли. В нескольких штатах США уже ограничили продажу ароматизированных жидкостей для курения.

Курение электронных сигарет привело к развитию тяжёлых заболеваний-1

# Курение # Фотофакт

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