Курение электронных сигарет привело к развитию тяжёлых заболеваний

Новости Канады. В Канаде зафиксирован первый случай тяжелого заболевания, вызванный электронными сигаретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одну из больниц поступил подросток, ежедневно куривший вейп. У молодого человека наблюдаются серьезные проблемы с легкими.

Ранее эпидемия легочных респираторных заболеваний среди курильщиков электронных сигарет возникла в США. За последние два месяца в стране было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Семь человек погибли. В нескольких штатах США уже ограничили продажу ароматизированных жидкостей для курения.