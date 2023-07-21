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Генконсульство КНР повреждено в Одессе ударной волной

21 июля 2023 07:19
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Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Одессе получило повреждения в результате взрыва. Ударной волной в здании снесло часть перекрытий, а также выбило окна. Об этом информирует китайское внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости. 

Инцидент произошел в четверг, 20 июля. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, погибших нет. 

В МИД Китая заявили, что КНР уделяет пристальное внимание развитию событий. Ведомство находится в контакте с соответствующими сторонами и делает все необходимое для обеспечения безопасности китайских учреждений, а также своих сотрудников, находящихся на территории Украины. 

# ЧП

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