Генконсульство КНР повреждено в Одессе ударной волной

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Одессе получило повреждения в результате взрыва. Ударной волной в здании снесло часть перекрытий, а также выбило окна. Об этом информирует китайское внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 20 июля. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

В МИД Китая заявили, что КНР уделяет пристальное внимание развитию событий. Ведомство находится в контакте с соответствующими сторонами и делает все необходимое для обеспечения безопасности китайских учреждений, а также своих сотрудников, находящихся на территории Украины.