Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было

Новости Ирана. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета иранских авиалиний не было. Об этом сообщает Посольство нашей страны в Тегеране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Ирана. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета иранских авиалиний не было. Об этом сообщает Посольство нашей страны в Тегеране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Основной причиной катастрофы эксперты считают плохие метеоусловия. Напомню, лайнер выполнял внутренний рейс – Тегеран – Ясудж. На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.
На месте трагедии развернута поисково-спасательная операция. Специалисты не теряют надежду обнаружить выживших.
По словам очевидцев, в момент ЧП лайнер пытался совершить экстренную посадку. Соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани направил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко также адресовал слова поддержки всему иранскому народу.