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Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было

18 февраля 2018 18:44
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Новости Ирана. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета иранских авиалиний не было. Об этом сообщает Посольство нашей страны в Тегеране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    

Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было-1

Основной причиной катастрофы эксперты считают плохие метеоусловия. Напомню, лайнер выполнял внутренний рейс – Тегеран – Ясудж. На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.  

Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было-3

На месте трагедии развернута поисково-спасательная операция. Специалисты не теряют надежду обнаружить выживших. 

Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было-6

 По словам очевидцев, в момент ЧП лайнер пытался совершить экстренную посадку. Соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани направил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко также адресовал слова поддержки всему иранскому народу.  

Крушение самолёта в Иране: граждан Беларуси на борту не было-9

# Самолет # Фотофакт

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