Крупнейший в мире вулкан проснулся на Гавайях

Новости США. На Гавайях впервые за 40 лет проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На Гавайях впервые за 40 лет проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.
Лава пока не угрожает живущим у его подножия людям. Однако геологическая служба США предупреждает, что ситуация может измениться очень быстро и подняла уровень опасности с «рекомендательного» до «предупреждающего». Мауна-Лоа извергался 33 раза. Последние извержение произошло в 1984 году, тогда поток лавы не дошел 8 километров до крупнейшего города на острове Хило.