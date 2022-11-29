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Крупнейший в мире вулкан проснулся на Гавайях

29 ноября 2022 08:53
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Новости США. На Гавайях впервые за 40 лет проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший в мире вулкан проснулся на Гавайях-1

Лава пока не угрожает живущим у его подножия людям. Однако геологическая служба США предупреждает, что ситуация может измениться очень быстро и подняла уровень опасности с «рекомендательного» до «предупреждающего». Мауна-Лоа извергался 33 раза. Последние извержение произошло в 1984 году, тогда поток лавы не дошел 8 километров до крупнейшего города на острове Хило.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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