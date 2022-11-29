Большой адронный коллайдер досрочно остановили из-за нехватки электричества

Энергокризис в Европе приобретает причудливые формы. Так, из-за нехватки электроэнергии был досрочно остановлен Большой адронный коллайдер, он пройдет техобслуживание на две недели раньше положенного. А в 2023 году его эксплуатацию планируется и вовсе сократить на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейская организация по ядерным исследованиям приняла это решение для экономии электроэнергии. Впрочем, там пошли дальше. Ночью будут отключать освещение на объектах научного центра, а в помещениях – снижать уровень отопления.

Для справки: Большой адронный коллайдер, крупнейший экспериментальный ускоритель частиц, был создан при участии физиков из многих стран. Он находится на глубине более 100 метров на границе между Францией и Швейцарией и потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой находится.