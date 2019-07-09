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Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

09 июля 2019 08:25
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Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов-1

По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки электрооборудования.

Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов-4

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

# Пожар # Фотофакт

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