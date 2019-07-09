Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки электрооборудования.
Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.