Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.