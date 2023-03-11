Количество жертв в результате взрыва в Бангладеш увеличилось

Новости Бангладеш. Количество жертв в результате взрыва в коммерческом здании в Бангладеш увеличилось до 22. Число госпитализированных превысило 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные операции завершены. Причины ЧП до сих пор неизвестны. По одной из версий, взорвался скопившийся в трубах газ. Сейчас по факту случившегося ведется расследование. Владельцы здания задержаны.