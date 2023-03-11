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Количество жертв в результате взрыва в Бангладеш увеличилось

11 марта 2023 07:31
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Новости Бангладеш. Количество жертв в результате взрыва в коммерческом здании в Бангладеш увеличилось до 22. Число госпитализированных превысило 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв в результате взрыва в Бангладеш увеличилось-1

Поисково-спасательные операции завершены. Причины ЧП до сих пор неизвестны. По одной из версий, взорвался скопившийся в трубах газ. Сейчас по факту случившегося ведется расследование. Владельцы здания задержаны.

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# Взрыв # Фотофакт

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