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«Марш пустых кастрюль». Очередные протесты наблюдались во Франции

23 апреля 2023 08:12
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Новости Франции. Протестующие во Франции выстроили на дорогах баррикады из бетона. Сразу несколько улиц оказались перекрыты толстой кладкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Марш пустых кастрюль». Очередные протесты наблюдались во Франции-1

Напомним, с середины января по всей Франции проходят массовые демонстрации. Активисты требуют отменить повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. За три месяца недовольств какие только протесты ни видела Пятая республика. Так, 22 апреля протестующие Парижа устроили марш пустых кастрюль, намекая таким образом на бедность, к которой народ ведет политика Макрона.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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