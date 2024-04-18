Кризис на Ближнем Востоке стал центральной темой саммита ЕС

Запад опасается, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля и перерасти в более широкий конфликт. Кризис в регионе стал центральной темой саммита ЕС, который в эти дни проходит в столице Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские чиновники призвали стороны противостояния воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в регионе. Конфликт Израиля и ХАМАС резко обострился в начале октября прошлого года. Недавно ситуация усугубилась после атаки на иранское посольство в Сирии.