Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Новый год встретили жители всей планеты. В США тысячи американцев и туристов наблюдали на главной площади Нью-Йорка падение знаменитого хрустального шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевернули лист календаря также в Бразилии. Праздник на знаменитом пляже Копакабана сопровождался хлопками петард и ритмичными танцами.

Грандиозное пиротехническое шоу наблюдали жители австралийского Сиднея. Несмотря на лесные пожары, красочный салют все-таки решили не отменять.

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который решили сосредоточить на самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа.

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе. В Берлине за 10 минут произвели 10 тысяч залпов праздничного салюта. Чтобы стать свидетелями этого момента, возле Бранденбургских ворот собрались тысячи человек.

Гостей и жителей Соединенного Королевства о завершении 2019-го традиционно оповестил Биг-Бен – после долгой реконструкции с часовой башни сняли строительные леса.

У Триумфальной арки в Париже состоялся целый светомузыкальный спектакль, а ровно в полночь небо над Елисейскими полями раскрасил грандиозный фейерверк.