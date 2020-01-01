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Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

01 января 2020 11:55
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Новый год встретили жители всей планеты. В США тысячи американцев и туристов наблюдали на главной площади Нью-Йорка падение знаменитого хрустального шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-1

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-3

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-5

Перевернули лист календаря также в Бразилии. Праздник на знаменитом пляже Копакабана сопровождался хлопками петард и ритмичными танцами.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-8

Грандиозное пиротехническое шоу наблюдали жители австралийского Сиднея. Несмотря на лесные пожары, красочный салют все-таки решили не отменять.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-11

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который решили сосредоточить на самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-14

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-16

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-18

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе. В Берлине за 10 минут произвели 10 тысяч залпов праздничного салюта. Чтобы стать свидетелями этого момента, возле Бранденбургских ворот собрались тысячи человек.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-21

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-23

Гостей и жителей Соединенного Королевства о завершении 2019-го традиционно оповестил Биг-Бен – после долгой реконструкции с часовой башни сняли строительные леса.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-26

У Триумфальной арки в Париже состоялся целый светомузыкальный спектакль, а ровно в полночь небо над Елисейскими полями раскрасил грандиозный фейерверк.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры-29

Последними красочные салюты отстреляли теплые Гавайи и Таити.

# Новый год # Фотофакт

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