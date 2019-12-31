Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Новости мира. Пока белорусы только готовятся встретить 2020-й, некоторые государства уже живут в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым он пришел к жителям Кирибати – это небольшая страна в Тихом океане.

В это же время праздник наступил и на Международной космической станции. К слову, экипаж встретит Новый год 15 раз – именно столько витков вокруг Земли сделает за сутки МКС.

Перевернули лист календаря в Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком, сотни людей собрались на Оклендском мосту.

Бокалы с шампанским уже подняли в Китае, в Австралии, на Дальнем Востоке России. Прозвучали и 108 ударов, возвещающих приход Нового года в Японии.

А вот жители Лондона пока только готовятся загадывать желания под бой Биг-Бена – после долгой реконструкции с башни, наконец, сняли строительные леса.

Во Франции год Крысы встречают при повышенных мерах безопасности. В Париже военных и полицейских на улицах едва ли не больше, чем самих туристов.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

Заметно позже Новый год встретят на Таймс-сквер. Знаменитый хрустальный шар на этот раз засияет ярче обычного – его украсили новым хрусталем ручной работы.