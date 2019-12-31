Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Новости мира. Пока белорусы только готовятся встретить 2020-й, некоторые государства уже живут в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пока белорусы только готовятся встретить 2020-й, некоторые государства уже живут в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым он пришел к жителям Кирибати – это небольшая страна в Тихом океане.
В это же время праздник наступил и на Международной космической станции. К слову, экипаж встретит Новый год 15 раз – именно столько витков вокруг Земли сделает за сутки МКС.
Перевернули лист календаря в Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком, сотни людей собрались на Оклендском мосту.
Бокалы с шампанским уже подняли в Китае, в Австралии, на Дальнем Востоке России. Прозвучали и 108 ударов, возвещающих приход Нового года в Японии.
А вот жители Лондона пока только готовятся загадывать желания под бой Биг-Бена – после долгой реконструкции с башни, наконец, сняли строительные леса.
Во Франции год Крысы встречают при повышенных мерах безопасности. В Париже военных и полицейских на улицах едва ли не больше, чем самих туристов.
На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар
Заметно позже Новый год встретят на Таймс-сквер. Знаменитый хрустальный шар на этот раз засияет ярче обычного – его украсили новым хрусталем ручной работы.