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Кот-д’Ивуар отменяет таможенную визу для грузов, следующих транзитом из порта Абиджана

15 мая 2026 08:26
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Кот-д’Ивуар отменяет таможенную визу для грузов, следующих транзитом из порта Абиджана в Буркина-Фасо и Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение стало частью новой цифровой платформы, которая должна обеспечить полную электронную прослеживаемость товаров и убрать бюрократические задержки на маршруте.

Кот-д’Ивуар отменяет таможенную визу для грузов, следующих транзитом из порта Абиджана-2

Платформа передает данные о грузе напрямую из порта в таможенные службы двух стран. Это особенно нужно для региона Сахеля – обширной полосы государств к югу от Сахары, где торговые коридоры жизненно важны для экономики и снабжения.

Амаду Кулибали, министр коммуникации Кот-Д’Ивуара:
Виза больше не нужна, потому что прозрачность и отслеживание обеспечиваются электронно. Мы получаем полный контроль над транзакциями. Устранение визы ускоряет перевозки, снижает давление на дорогах и делает управление данными проще.

Абдулайе Бамба, политический аналитик:
От проекта выигрывают все. Товары из Мали и Буркина-Фасо снова смогут проходить через Кот-д’Ивуар, что принесет доход. Порт Абиджана станет более загруженным, а время в пути сократится. Раньше пересечение границ занимало до четырех дней. Это снижает расходы и восстанавливает доверие между странами.

Кот-д’Ивуар отменяет таможенную визу для грузов, следующих транзитом из порта Абиджана-4

Инициатива должна вернуть конкурентоспособность коридору Абиджан – это один из ключевых маршрутов для стран Сахеля, которые ранее были вынуждены переориентировать часть грузов в порт Ломе. Эксперты считают: успешный запуск цифровой системы станет шагом к укреплению внутрирегиональной торговли и интеграции в Западной Африке.

# Международная политика

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