Кот-д’Ивуар отменяет таможенную визу для грузов, следующих транзитом из порта Абиджана в Буркина-Фасо и Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение стало частью новой цифровой платформы, которая должна обеспечить полную электронную прослеживаемость товаров и убрать бюрократические задержки на маршруте.

Платформа передает данные о грузе напрямую из порта в таможенные службы двух стран. Это особенно нужно для региона Сахеля – обширной полосы государств к югу от Сахары, где торговые коридоры жизненно важны для экономики и снабжения.

Амаду Кулибали, министр коммуникации Кот-Д’Ивуара:

Виза больше не нужна, потому что прозрачность и отслеживание обеспечиваются электронно. Мы получаем полный контроль над транзакциями. Устранение визы ускоряет перевозки, снижает давление на дорогах и делает управление данными проще.

Абдулайе Бамба, политический аналитик:

От проекта выигрывают все. Товары из Мали и Буркина-Фасо снова смогут проходить через Кот-д’Ивуар, что принесет доход. Порт Абиджана станет более загруженным, а время в пути сократится. Раньше пересечение границ занимало до четырех дней. Это снижает расходы и восстанавливает доверие между странами.