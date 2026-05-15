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Из-за дефицита бюджета США, военное ведомство начинает сокращать расходы

15 мая 2026 07:30
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Пентагон вынужден принимать непростые решения: из-за дефицита бюджета США, военное ведомство начинает сокращать расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар придется на систему обучения и подготовки военнослужащих – меры затронут буквально все направления, от элитных учебных заведений до повседневной подготовки подразделений.

Под угрозой оказались ключевые программы: летное время пилотов могут сократить до минимального обязательного уровня, а обучающие курсы для саперов и артиллеристов и вовсе приостановят. Эти шаги призваны компенсировать бюджетный дефицит, который, по оценкам, может составить от 4 до 6 миллиардов долларов.

# Международная политика

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