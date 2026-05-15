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Китай укрепляет позиции на мировом рынке робототехники

15 мая 2026 08:18
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Китай укрепляет позиции на мировом рынке робототехники и впервые становится чистым экспортером этой продукции. По данным Главного таможенного управления КНР, в первом квартале объемы поставок превысили 1,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай укрепляет позиции на мировом рынке робототехники-2

С 2026 года в статистике отдельно выделяют бытовых роботов для уборки – именно они формируют основную часть экспорта. На них приходится около двух третей всех зарубежных продаж. При этом сегмент промышленных роботов демонстрирует заметный рост – объемы увеличились более чем на 40 % в годовом выражении.

Китайская продукция уходит в почти полторы сотни стран и регионов. Продолжают расти и поставки высокотехнологичной продукции. Экспорт информационно-коммуникационных технологий в первом квартале увеличился более чем на 4 %. В числе лидеров – интегральные микросхемы, включая чипы для систем искусственного интеллекта. Их экспорт вырос двузначными темпами и достиг десятков миллиардов единиц.

# Международная политика

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