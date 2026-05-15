К 2035 году немецкий автопром может потерять 225 тысяч рабочих мест

Немецкий автопром столкнулся с серьезным кризисом. По прогнозу национальной ассоциации, к 2035 году отрасль может потерять до 225 тысяч рабочих мест – на 35 тысяч больше, чем ожидалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные проблемы – высокие налоги и сборы, рост цен на энергоносители, избыточная бюрократия, а также нарушение глобальных цепочек поставок и растущая конкуренция с китайскими автопроизводителями. Эксперты предупреждают: без мер по снижению издержек и поддержки отрасли масштабы сокращений могут увеличиться.