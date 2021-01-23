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В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове

23 января 2021 11:36
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Новости Украины. Национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых объявлен в Украине. В память о погибших на всей территории страны приспустили государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове-1

ЧП произошло в Харькове в четверг, 21 января, днем. Пламя вспыхнуло в жилом двухэтажном доме, который был незаконно переоборудован в пансионат для престарелых. Погибли 15 человек, еще пятеро пострадали.

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове-4

Следствие рассматривает три версии пожара – неосторожное обращение с электроприборами, замыкание электросети и поджог.

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове-7

Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека, в том числе собственник здания. Всех их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

# Пожар # Фотофакт

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