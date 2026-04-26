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Корабль «Прогресс МС-34» успешно выведен на орбиту

26 апреля 2026 08:27
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Корабль «Прогресс МС-34» успешно выведен на орбиту-0

Корабль «Прогресс МС-34» вышел на орбиту и направляется к МКС, пишет ТАСС.

Стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» на космодроме Байконур в 01:22 МСК 26 апреля.

Корабль выведен на орбиту в 01:30 МСК. Путь к МКС займет ориентировочно 49,5 ч. – корабль состыкуется с модулем «Звезда» российского сегмента станции  28 апреля в 03:01 МСК.

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Фото: Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

# Космос

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