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Трамп был экстренно эвакуирован с мероприятия в отеле Вашингтона из-за начавшейся там стрельбы

26 апреля 2026 08:26
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Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с мероприятия в отеле Вашингтона из-за начавшейся там стрельбы. Инцидент произошел накануне в разгар торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп был экстренно эвакуирован с мероприятия в отеле Вашингтона из-за начавшейся там стрельбы-2

Стрелок задержан. Он сознался в содеянном и заявил, что его целью были чиновники администрации американского лидера. По данным следователей, преступник – 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Нападавший, который жил в том же отеле, был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. Он успел атаковать пост секретной службы, ранив офицера. Гости слышали от 5 до 8 выстрелов, после чего начали прятаться под столами. Первые лица страны покинули место инцидента и находятся в безопасности, а мероприятие отложено по крайней мере на месяц.

# США

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