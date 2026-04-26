Трамп был экстренно эвакуирован с мероприятия в отеле Вашингтона из-за начавшейся там стрельбы

Стрелок задержан. Он сознался в содеянном и заявил, что его целью были чиновники администрации американского лидера. По данным следователей, преступник – 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Нападавший, который жил в том же отеле, был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. Он успел атаковать пост секретной службы, ранив офицера. Гости слышали от 5 до 8 выстрелов, после чего начали прятаться под столами. Первые лица страны покинули место инцидента и находятся в безопасности, а мероприятие отложено по крайней мере на месяц.