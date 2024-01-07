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Полковник Кемп заявил, что Зеленский очень слаб для достижения победы в конфликте

07 января 2024 09:26
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Британский полковник в отставке Ричард Кемп в своей статье для Telegraph считает, что украинский президент Владимир Зеленский устал и слаб, чтобы добиться успеха в конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

По его оценке, у Зеленского отсутствует четкая схема решения кризиса, а после провала контрнаступления все чаще обсуждается возможность заключения мирного соглашения. Также Кемп отметил, что Зеленский испытывает трудности с управлением из-за разногласий с другими украинскими политиками.

По сообщениям западных СМИ, поддержка Зеленского ослабевает, поскольку Вашингтон и Брюссель утомились от украинского конфликта. По информации NBC, американские и даже европейские чиновники ранее обсуждали с Киевом последствия заключения мирного договора с Россией.

# Международная политика

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