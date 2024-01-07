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Немецкие депутаты призвали наносить удары по России

07 января 2024 09:16
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Депутаты от трех партий Германии обратились к канцлеру Олафу Шольцу с призывом отдать Украине ракеты Taurus, полагая, что они нужны для осуществления ударов по России. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель партии «зеленых» Сара Нанни заявила, что обстрелы российских целей на территории РФ – самая эффективная защита от российских авиаударов.

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер выступил в поддержку этой точки зрения, отметив значение ракет Taurus для ликвидации военных сооружений. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также высказалась за поставку ракет Taurus Украине, но не призывала к нанесению ударов по России.

# Международная политика # Олаф Шольц

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