ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы России отбили 12 атак в Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Части «Южной» группы войск отбили 12 атак отрядов ВСУ в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Васильевки и Веселого в Донецкой Народной Республике. При этом потери противника составляют более 215 военнослужащих Украины, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы M777 и другая техника.

Также сообщается, что в ДНР в окрестностях населенного пункта Авдеевка был уничтожен командный и наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.