Новости Китая. Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома в провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома в провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современный аппарат будет использоваться для исследований и прогнозов погоды, а также мониторинга окружающей среды и предупреждения стихийных бедствий.
Отметим, Китай довольно часто оказывается под ударом природных явлений. Так, накануне торнадо прокатилось по городу Шанчжи, что привело к разрушительным последствиям и жертвам.