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Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник

03 июня 2021 10:10
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Новости Китая. Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома в провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник-1

Современный аппарат будет использоваться для исследований и прогнозов погоды, а также мониторинга окружающей среды и предупреждения стихийных бедствий.

Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник-4

Отметим, Китай довольно часто оказывается под ударом природных явлений. Так, накануне торнадо прокатилось по городу Шанчжи, что привело к разрушительным последствиям и жертвам.

# Космос # Фотофакт

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