Новости Китая. Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома в провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный аппарат будет использоваться для исследований и прогнозов погоды, а также мониторинга окружающей среды и предупреждения стихийных бедствий.