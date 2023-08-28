Почти 80% американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

Свыше трех четвертей жителей Америки считают, что глава Белого дома Джо Байден слишком стар для выдвижения на второй срок. Он не сможет эффективно выполнять обязанности главы США. Такие данные следуют по итогам опроса Ассошиэйтед Пресс - NORC, опубликованные Ассошиэйтед Пресс, информирует РИА Новости.

Среди участников опроса из числа сторонников республиканской партии почти 90% согласны с таким мнением, среди демократов позицию разделяют около 70%.

Респондентов также попросили озвучить ассоциации, которые возникают при упоминании Байдена и экс-главы Белого дома Трампа. 26% сказали про возраст действующего президента, 15% применили слова «медленный» и «растерянный». Только 1% опрошенных сказали о возрасте Трампа.

Сообщается, что опрос проходил в Америке с 10 по 14 августа текущего года, участие в нем приняли 1165 человек. Погрешность составила примерно 3,8%.