Новости Канады. Канадские профсоюзы начали забастовку на автомобильных заводах. Сегодня, 30 октября, на работу не вышли более 8 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее они не смогли договориться с управляющими об условиях нового контракта. Переговоры, а вместе с ними и стачки, продолжаются. В компании подчеркнули, что решением сотрудников крайне разочарованы. Тем не менее руководство все же высказало желание прийти к некому соглашению с активистами. Правда, до этих пор работы некоторых отделов все же придется заморозить.