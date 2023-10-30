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Канадские профсоюзы начали забастовку на автомобильных заводах

30 октября 2023 19:36
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Новости Канады. Канадские профсоюзы начали забастовку на автомобильных заводах. Сегодня, 30 октября, на работу не вышли более 8 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадские профсоюзы начали забастовку на автомобильных заводах-1

Ранее они не смогли договориться с управляющими об условиях нового контракта. Переговоры, а вместе с ними и стачки, продолжаются. В компании подчеркнули, что решением сотрудников крайне разочарованы. Тем не менее руководство все же высказало желание прийти к некому соглашению с активистами. Правда, до этих пор работы некоторых отделов все же придется заморозить.

# Акции протеста # Новости Канады # Фотофакт

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