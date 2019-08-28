Какие фильмы представят на 76-м Венецианском кинофестивале?

Новости Италии. Мировая киноэлита в предвкушении. На острове Лидо открывается один из самых известных форумов планеты – 76-й Венецианский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году в основном конкурсе участвует 21 фильм. Среди них работа Джеймса Грея «К звездам» с Брэдом Питтом в главой роли и фильм Тодда Филлипса «Джокер», где сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро.

Премьерным показом станет картина «Правда», где японский режиссер Хирокадзу Корээда поднимает тему семейных взаимоотношений.