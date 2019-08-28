На Пуэрто-Рико движется мощный циклон «Дориан»: на острове объявлен режим чрезвычайной ситуации

Новости Пуэрто-Рико. Мощный циклон надвигается на Пуэрто-Рико: объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тропический шторм «Дориан» сформировался в Тихом океане два дня назад.

На данный момент он находится примерно в 400 километрах от острова. Ожидается, что достигнув берега, «Дориан» наберет силу и станет ураганом. Жители готовятся к встрече со стихией: укрепляют шаткие конструкции, заправляют автомобили топливом, закупают воду и продукты питания. Власти предупреждают о вероятных перебоях в подаче электроэнергии.