На Гаити не прекращаются антиправительственные митинги, люди требуют покончить с ростом цен

Новости Гаити. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с полицией на Гаити. В стране не прекращаются антиправительственные митинги. Люди требуют покончить с безработицей и ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона протестующих правоохранители применяют гранаты со слезоточивым газом и даже огнестрельное оружие. Те в ответ забрасывают их камнями. Ситуация начинает выходить из-под контроля властей. Акции протеста все чаще стали сопровождаться беспорядками, грабежами и мародерством, и полиция уже не в силах остановить этот вал преступлений. Нападениям подвергаются не только магазины, но и отели, и даже госучреждения.