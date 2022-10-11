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На Гаити не прекращаются антиправительственные митинги, люди требуют покончить с ростом цен

11 октября 2022 07:19
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Новости Гаити. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с полицией на Гаити. В стране не прекращаются антиправительственные митинги. Люди требуют покончить с безработицей и ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити не прекращаются антиправительственные митинги, люди требуют покончить с ростом цен-1

Для разгона протестующих правоохранители применяют гранаты со слезоточивым газом и даже огнестрельное оружие. Те в ответ забрасывают их камнями. Ситуация начинает выходить из-под контроля властей. Акции протеста все чаще стали сопровождаться беспорядками, грабежами и мародерством, и полиция уже не в силах остановить этот вал преступлений. Нападениям подвергаются не только магазины, но и отели, и даже госучреждения.

# Акции протеста # Фотофакт

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