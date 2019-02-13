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Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля

13 февраля 2019 07:16
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Новости мира. Белые и пушистые наступают. На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый отряд косолапых пришёл прямо в жилые посёлки.

Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля-1

Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля-3

С начала 2019 года было замечено полсотни диких зверей. Такого нашествия белых медведей Новая Земля не видела с 2011 года. Случаев нападения не было, но почти три с половиной тысячи жителей теперь одни из дома не выходят.

Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля-6

# Дикие животные # Фотофакт

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