Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля

Новости мира. Белые и пушистые наступают. На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый отряд косолапых пришёл прямо в жилые посёлки.

С начала 2019 года было замечено полсотни диких зверей. Такого нашествия белых медведей Новая Земля не видела с 2011 года. Случаев нападения не было, но почти три с половиной тысячи жителей теперь одни из дома не выходят.