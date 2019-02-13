«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов

Новости России. Около 100 рейсов авиакомпании «Аэрофлот» отменены или задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй случай за последние несколько недель.
Новости России. Около 100 рейсов авиакомпании «Аэрофлот» отменены или задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй случай за последние несколько недель.
И как сообщают информационные ленты, причинами происходящего займется московская прокуратура.
Напомним, в конце января, авиаперевозчик отменил сразу более 130 международных и внутренних рейсов. В обоих случаях представители кампании объяснили это плохими погодными условиями.