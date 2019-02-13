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«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов

13 февраля 2019 07:30
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Новости России. Около 100 рейсов авиакомпании «Аэрофлот» отменены или задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй случай за последние несколько недель.

«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов-1

И как сообщают информационные ленты, причинами происходящего займется московская прокуратура.

Напомним, в конце января, авиаперевозчик отменил сразу более 130 международных и внутренних рейсов. В обоих случаях представители кампании объяснили это плохими погодными условиями.

«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов-4

# Авиасообщение # Фотофакт

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