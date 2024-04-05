Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

Японская сторона ввела запрет на вывоз в РФ 164 товаров, в том числе автомобильных масел и литий-ионных аккумуляторов. Об этом пишет РИА Новости.

В список запретов были включены различные химические вещества, металл, электроинструмент и даже алмазы непромышленного российского производства.

Также под запрет попал экспорт определенных марок топлив и металлов, а также определенных видов инструментов и оборудования. Меры были утверждены в пятницу, а официально о них будет объявлено 10 апреля, и вступят они в силу 17 апреля.