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Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

05 апреля 2024 09:48
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Японская сторона ввела запрет на вывоз в РФ 164 товаров, в том числе автомобильных масел и литий-ионных аккумуляторов. Об этом пишет РИА Новости.

В список запретов были включены различные химические вещества, металл, электроинструмент и даже алмазы непромышленного российского производства. 

Также под запрет попал экспорт определенных марок топлив и металлов, а также определенных видов инструментов и оборудования. Меры были утверждены в пятницу, а официально о них будет объявлено 10 апреля, и вступят они в силу 17 апреля.

# Международная политика

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