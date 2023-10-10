Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 1,5 тысячи. Еще порядка 7 тысяч человек среди раненых. Четвертый день длится противостояние, и пока речи о прекращении огня не идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль отказался обсуждать перемирие с ХАМАС. Страна переведена в состоянии войны и не намерена вести переговоры. По словам начальника израильского генштаба, армия завершает зачистку территорий на границе с сектором Газа. Там ввели полную блокаду. Запастись водой, едой и медикаментами рекомендовали и израильтянам.