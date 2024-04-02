ФСБ перекрыла канал поставки бомб из Украины в РФ под видом церковной утвари

В рамках сотрудничества с таможенными органами ФСБ предотвратила попытку контрабанды 27 самодельных бомб из Украины в РФ через страны ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Бомбы прятали в православных иконах и церковной утвари. Груз с взрывчаткой и 70 кг взрывчатого вещества большой мощности был обнаружен на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе с Латвией. Также был задержан связанный с преступлением человек, который сообщил, что груз предназначался для Москвы.

Все сообщники преступления будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности. Обнаруженное в иконах взрывоопасное вещество – гексаген – в полтора раза превышает мощность тротила и его достаточно, чтобы взорвать пятиэтажный дом. В иконах также были обнаружены диверсионные взрыватели.