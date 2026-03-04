ВСУ впервые применили новый вид американских дронов при атаке в Донецке

ВС Украины впервые применили новый дрон производства США при ударах по Донецку, пишет РИА Новости.

По словам замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрия Садовникова, в ходе атаки по гражданским объектам Донецка 2 марта Киевом впервые был применен новый ударный БЛА самолетного типа. Ориентировочно он известен под названием Hornet. На это указывают свойственные именно для этого дрона фрагменты, обнаруженные на месте атаки, пояснил он.

У данного типа БПЛА есть возможности к поражению цели на дальности до 145 км, также он способен нести нагрузку около 5 кг, сообщил Садовников.

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