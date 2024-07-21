Прямой эфир

Израиль атаковал позиции йеменских хуситов

21 июля 2024 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

BBC Израиля нанесли авиаудары по портовому городу Ходейда на западе Йемена (подконтрольному повстанцам-хуситам). В ЦАХАЛ заявили, что целями были военные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль атаковал позиции йеменских хуситов-1

Удары стали возмездием за атаки на еврейское государство. Представители хуситов утверждают, что от ударов Израиля пострадали нефтехранилища и электростанция. Также сообщается, что не менее трех человек погибли, еще минимум 80 пострадали. В ночь на пятницу рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник: один человек погиб, еще восемь пострадали. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Французская полиция выдворяет бездомных за пределы Парижа в преддверии Олимпиады
20 июля 2024 18:42

Французская полиция выдворяет бездомных за пределы Парижа в преддверии Олимпиады

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам хуситов
20 июля 2024 17:47

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам хуситов

Украинцы будут в восторге от начала Трампом мирных переговорах – Филиппо
20 июля 2024 17:11

Украинцы будут в восторге от начала Трампом мирных переговорах – Филиппо