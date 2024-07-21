Израиль атаковал позиции йеменских хуситов

Удары стали возмездием за атаки на еврейское государство. Представители хуситов утверждают, что от ударов Израиля пострадали нефтехранилища и электростанция. Также сообщается, что не менее трех человек погибли, еще минимум 80 пострадали. В ночь на пятницу рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник: один человек погиб, еще восемь пострадали. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы.