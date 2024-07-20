Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам хуситов

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по хуситам в Йемене в ответ на множественные нападения на Израиль. Это первый авиаудар ЦАХАЛ по боевикам. Об этом пишет РИА Новости. В ходе атаки погибли два человека и трое получили ранения.

Ранее хуситы начали атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю, после обострения ближневосточного конфликта.

С середины января удары по хутистам начали наносить также США и Великобритания. Представители боевиков утверждают, что их действия направлены на помощь населению Палестины и не мешают свободе судоходства в регионе.

При этом арабские и мусульманские страны предупреждают США, что конфликт может перекинуться на весь регион из-за их поддержки Израиля.