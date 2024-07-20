Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что высказывания Дональда Трампа о предстоящем разрешении украинского конфликта указывают на начало мирных переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Украинцы, которые устали от войны, явно будут рады», – сказал политик.

Также он рассматривает упоминание Трампом «прекращения войны» как признание того, что Украина не вступит в НАТО или ЕС, что, по его мнению, является реалистичным подходом.

Он разочарован тем, что для достижения мира европейцы нуждаются в Трампе, и критически оценивает Европейский союз за то, что во главе его стоят «предатели на службе НАТО и пособники войны».

Ранее Трамп не раз заявлял о своем желании оперативно разрешить украинский кризис в случае своей победы на выборах президента, а во время дебатов он пообещал потенциально завершить конфликт до вступления в должность в январе 2025 года.