Прямой эфир

Украинцы будут в восторге от начала Трампом мирных переговорах – Филиппо

20 июля 2024 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что высказывания Дональда Трампа о предстоящем разрешении украинского конфликта указывают на начало мирных переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Украинцы, которые устали от войны, явно будут рады», – сказал политик.

Также он рассматривает упоминание Трампом «прекращения войны» как признание того, что Украина не вступит в НАТО или ЕС, что, по его мнению, является реалистичным подходом.

Он разочарован тем, что для достижения мира европейцы нуждаются в Трампе, и критически оценивает Европейский союз за то, что во главе его стоят «предатели на службе НАТО и пособники войны».

Ранее Трамп не раз заявлял о своем желании оперативно разрешить украинский кризис в случае своей победы на выборах президента, а во время дебатов он пообещал потенциально завершить конфликт до вступления в должность в январе 2025 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля 2024 16:26

«Локомотив» вырвал победу у «Акрон» в матче РПЛ

20 июля 2024 15:55

Полное восстановление после глобального сбоя Windows может занять недели

В США началась вспышка смертельно опасного заболевания – уже есть жертвы
20 июля 2024 15:39

В США началась вспышка смертельно опасного заболевания – уже есть жертвы