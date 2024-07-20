Французские власти продолжают попытки спасти Олимпиаду. Столичная полиция экстренно пытается очистить город от бездомных даже против их воли. Правоохранители уже выдворили из Парижа более 5 000 человек, но на этом они не намерены останавливаться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве отрицают, что бездомных выдворяют с улиц Парижа именно из-за Олимпиады, говоря, что все проходит в рамках добровольной программы по переселению. Но такая активность властей легко объясняется. Из-за недостаточного финансирования многие спортивные объекты, включая олимпийскую деревню, были построены в самых беднейших районах Парижа, а также в пригороде, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях. Поэтому ради сохранения репутации правительство решило откинуть все принципы равенства, поставив собственную выгоду на первый план.