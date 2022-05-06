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Из-за теракта в Израиле погибли 3 человека, 5 ранены

06 мая 2022 08:36
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Новости Израиля. В Израиле в результате теракта погибли три человека. Еще пять ранены. Трое их них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за теракта в Израиле погибли 3 человека, 5 ранены-1

Как сообщает местная полиция, нападение произошло во время празднования Дня независимости государства. Два террориста, вооруженные топорами и ножами, напали на людей на площади и в парке во время празднования. После чего преступники скрылись. Сейчас их ищут с помощью вертолетов. По городу расставлены блокпосты. Власти попросили местных жителей оставаться дома.

# Терроризм # Фотофакт

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